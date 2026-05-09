Apple и Intel заключили предварительное соглашение о производстве чипов

Опубликовано 09 мая 2026, 18:461 мин.
Apple и Intel заключили предварительное соглашение о производстве чиповСделка укрепит производство в США
Apple и Intel достигли предварительной договоренности о выпуске чипов для устройств Apple. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Переговоры шли больше года, а формальное соглашение стороны заключили в последние месяцы.
Акции Intel на этой новости выросли на 15%, а бумаги Apple прибавили около 1,7%. Для Intel контракт с Apple означает стабильный спрос от одного из крупнейших производителей электроники. Это укрепит репутацию компании, которая в последние годы отставала от TSMC.
Правительство США, ставшее крупнейшим акционером Intel в прошлом году, сыграло важную роль в организации переговоров. В администрации подтвердили, что помогают Intel привлекать заказы, поскольку компания является крупным американским производителем полупроводников.