Apple и Microsoft стали самыми дорогими компаниями в мире

Рыночная капитализация компании рассчитывается путём сложения стоимости всех её акций, выпущенных в обращение. У Apple цена за одну акцию составила $352,84, а у Microsoft — $196,84.

Как пишет издание «Коммерсант», акции технологических компаний довольно быстро растут во время пандемии коронавирусной инфекции. Дело в том, что инвесторы сейчас рассматривают их как наиболее безопасное и перспективное вложение.

Конкретно у Microsoft рост акций был обусловлен развитием облачных сервисов компании, востребованных из-за пандемии. Что касается Apple, то тут помогло ожидание выхода новых iPhone, а также успехи носимых устройств и сервисов компании.