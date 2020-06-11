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Apple и Microsoft стали самыми дорогими компаниями в мире
Их капитализация впервые превысила $1,5 трлн
По итогам торгов в среду Apple и Microsoft стали самыми дорогими компаниями в мире. Это значит, что капитализация каждой превысила $1,5 трлн. И это рекордный показатель для компаний.
Рыночная капитализация компании рассчитывается путём сложения стоимости всех её акций, выпущенных в обращение. У Apple цена за одну акцию составила $352,84, а у Microsoft — $196,84.
Как пишет издание «Коммерсант», акции технологических компаний довольно быстро растут во время пандемии коронавирусной инфекции. Дело в том, что инвесторы сейчас рассматривают их как наиболее безопасное и перспективное вложение.
Конкретно у Microsoft рост акций был обусловлен развитием облачных сервисов компании, востребованных из-за пандемии. Что касается Apple, то тут помогло ожидание выхода новых iPhone, а также успехи носимых устройств и сервисов компании.