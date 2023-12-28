Apple использовала все свое влияние: ее часы разрешили продавать, но временно

Эта новость появилась после того, как компания Masimo, производитель медицинского оборудования, успешно подала на Apple в суд из-за предполагаемых нарушений патентов, связанных с технологией датчика кислорода в крови часов. Однако апелляционный суд дал Apple временную отсрочку, позволив продолжить продажи, пока компания пытается внести изменения в дизайн, которые могли бы устранить патентные проблемы.

Ключевые моменты:

- Временная отсрочка действует до 12 января, когда Таможенная и пограничная служба США примет решение об обоснованности предложенных Apple изменений в конструкции.

- Если изменения будут признаны недостаточными, суд рассмотрит вопрос о продлении запрета на продажи до полного разрешения патентного спора.

- В настоящее время запрет распространяется только на модели, оснащенные датчиком кислорода в крови, то есть Apple Watch SE остаются незатронутыми.

Apple, понятное дело, выражает облегчение в связи с решением суда, подчеркивая свою приверженность расширению возможностей пользователей с помощью функций здоровья и хорошего самочувствия.