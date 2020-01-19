Apple избавила пользователей iPhone от постоянной слежки

Выпущенные в прошлом году iPhone получили новый чип U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения. Из-за этого нововведения местоположение девайса отслеживается даже при выключенных службах геолокации. Похоже, Apple наконец решила исправить этот недочёт. В бета-версии iOS 13.3.1 чип U1 можно отключить.