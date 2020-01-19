Наука и технологии
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Apple избавила пользователей iPhone от постоянной слежки
Теперь UWB можно отключать
Выпущенные в прошлом году iPhone получили новый чип U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения. Из-за этого нововведения местоположение девайса отслеживается даже при выключенных службах геолокации. Похоже, Apple наконец решила исправить этот недочёт. В бета-версии iOS 13.3.1 чип U1 можно отключить.
Новую опцию заметили журналисты. Переключатель можно найти в меню настроек «Системные службы» (System Services).
Технологию UWB можно использовать для передачи файлов и точного определения местонахождение других устройств Apple, оснащённых U1. Чип позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров. К сожалению, в России данная функция новых iPhone не работает из-за нежелания ведомств выделять нужный диапазон частот для технологии.