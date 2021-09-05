Apple избавилась от большого лагеря бездомных на своей земле

Большой лагерь, который за последние несколько месяцев оброс мусорными контейнерами, палатками, жилыми автофургонами, разбитыми автомобилями и самодельными постройками, находится недалеко от штаб-квартиры PayPal.

Некоторые бездомные жили на территории Apple в течение многих лет, однако этим летом лагерь увеличился в размерах. Там насчитывалось от 30 до 100 человек. Всё это привлекло внимание общественности, поэтому Apple пришлось срочно избавляться от лагеря. Одна из бездомных рассказала, что недавно ей предложили номер в мотеле. Она на это согласилась, рассчитывая, что её будут кормить два раза в день.