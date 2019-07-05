Apple уличила Google в слежке за людьми

Речь идёт о компании Sidewalk Labs, занимающейся разработкой решений для «умных» городов. Она планирует установить в одном из прибрежных районов Торонто специальные датчики, которые будут мониторить движение и поведение людей во время прогулки. Чтобы как-то повысить к себе доверие, дочерняя компания Google ранее призвала к принятию мер, которые остановили бы IT-гигантов от продажи данных третьим лицам без согласия пользователей. Но это жителей Торонто не убедило, и они по-прежнему уверены, что Sidewalk Labs слишком многое себе позволяет.

Это не первый раз, когда Apple издевается над Google, затрагивая проблему использования конфиденциальных данных. Ранее она размещала в Лас-Вегасе напротив монорельса с надписью «Hey Google» плакат «Всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone».