Apple изменила свой сайт ради "Короля футбола" Пеле

15:33, 31 декабря 2022
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Apple изменила свой сайт ради "Короля футбола" ПелеОтдав дань памяти
Компания Apple без лишнего шума обновила главную страницу своего сайта в Бразилии, отдав дань памяти Пеле, популярному бразильскому футболисту, известному как "Король футбола", который скончался 29 декабря этого года.
Фото: Apple
В связи с трауром людей по всему миру, на сайте компании Apple в Бразилии изображен эмодзи футбольного мяча с короной в знак уважения к Пеле. Белый фон сайта был заменен на полностью черный.
Пеле умер в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. По данным больницы, где он находился с 29 ноября, Пеле страдал от множественных отказов органов в результате рака толстой кишки. Рак был диагностирован у него в 2021 году, и с тех пор он проходил курс лечения.