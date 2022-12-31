Apple изменила свой сайт ради "Короля футбола" Пеле

В связи с трауром людей по всему миру, на сайте компании Apple в Бразилии изображен эмодзи футбольного мяча с короной в знак уважения к Пеле. Белый фон сайта был заменен на полностью черный.

Пеле умер в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. По данным больницы, где он находился с 29 ноября, Пеле страдал от множественных отказов органов в результате рака толстой кишки. Рак был диагностирован у него в 2021 году, и с тех пор он проходил курс лечения.