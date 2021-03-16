Apple изобрела фирменные носки для виртуальной реальности

Стоит отметить, что в ногах сконцентрировано много нервных окончаний, поэтому наличие тактильной обратной связи может передать множество ощущений человеку. Такие носки могут имитировать, например, различные поверхности для ходьбы в виртуальном мире.

В патенте также указано, что носки могут управляться смартфонами, компьютерами или, например, «умными» очками и гарнитурами виртуальной реальности.