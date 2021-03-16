Наука и технологии
Сегодня в 21:56
Apple изобрела фирменные носки для виртуальной реальности
iSocks?
В сети опубликовали любопытный патент Apple. В нём описаны фирменные носки, которые помогут распознавать прикосновения в виртуальной реальности.
В патенте описывается поддерживающая структура в форме ноги с такими компонентами, как магниты. Цель этих носков — имитировать прикосновение в виртуальной реальности. Вероятно, речь идёт о тактильной обратной связи. Эта технология передаёт пользователю ощущения прикосновения с помощью вибрации или других средств.
Стоит отметить, что в ногах сконцентрировано много нервных окончаний, поэтому наличие тактильной обратной связи может передать множество ощущений человеку. Такие носки могут имитировать, например, различные поверхности для ходьбы в виртуальном мире.
В патенте также указано, что носки могут управляться смартфонами, компьютерами или, например, «умными» очками и гарнитурами виртуальной реальности.