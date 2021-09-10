Apple изобрела гнущуюся батарею

Но зачем Apple создавать чрезмерно сложную гибкую батарею, когда два отдельных аккумуляторных блока были бы гораздо более простым решением? Согласно патенту, Apple не просто хочет увеличить ёмкость батареи, но и обеспечить большую гибкость складному устройству.

Когда Apple выпустит гибкий смартфон, неясно. Но точно не в этом году.