Apple изобрела гнущуюся батарею

Наука и технологии
Сегодня в 19:06
Apple изобрела гнущуюся батареюДля складного смартфона
Пока в портфолио Apple нет складного смартфона. Однако патенты компании намекают на то, что когда-то она его всё же выпустит. Для устройства, например, уже придумана гнущаяся батарейка.
Гибкий аккумулятор позволит максимально оптимизировать пространство внутри устройства. Согласно новой заявке на патент Apple, батарея имеет очень тонкую среднюю секцию, которая располагается рядом с шарниром. Это позволит компании сделать аккумулятор из одного элемента.
Но зачем Apple создавать чрезмерно сложную гибкую батарею, когда два отдельных аккумуляторных блока были бы гораздо более простым решением? Согласно патенту, Apple не просто хочет увеличить ёмкость батареи, но и обеспечить большую гибкость складному устройству.
Когда Apple выпустит гибкий смартфон, неясно. Но точно не в этом году.