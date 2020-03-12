Наука и технологии
Сегодня 20:13
Apple изобрела iPhone, который «прячет» сообщения на экране от взгляда незнакомца
Шифрует их
В сети появился новый любопытный патент Apple. Компания изобрела iPhone, который «прячет» сообщения на экране от взгляда незнакомца.
Такая опция может пригодиться каждому из нас, чтобы скрывать странные сообщения друзей или партнёров от глаз коллег по работе или незнакомцев в кафе. Или, что ещё важнее, чтобы защитить персональные данные от злоумышленников.
Описанная в патенте Apple технология сможет отслеживать взгляд человека, который находится у телефона, а также сможет идентифицировать пользователя по распознаванию лица. В зависимости от ситуации система будет «размывать» или шифровать контент, отображаемый на дисплее.
В принципе, данную технологию Apple сможет внедрить не только в смартфоны, но и в планшеты, компьютеры и даже носимые девайсы. Правда, следует помнить, что это лишь патент, и он может быть никогда не воплощён в жизнь.