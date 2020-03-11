Apple изобрела iPhone с двумя экранами

Как пишут журналисты, такое решение может стать альтернативой устройствам с гибким экраном. Вместо одного такого дисплея iPhone будет иметь два, которые при открытии будут создавать иллюзию одного большого экрана.

Чтобы достичь этого эффекта, Apple намерена создать смартфон, рамки у которого будут очень тонкими. Поэтому, когда дисплеи в развороте окажутся на одной линии, пользователю будет казаться, что он наблюдает один экран.

В патенте также описана система датчиков, которые смогут фиксировать, когда устройство находится в раскрытом состоянии, чтобы операционная система могла подстроиться и отображать информацию корректно.

Напомним, что подобный смартфон с двойным экраном разрабатывает Microsoft. Называется он Surface Duo.