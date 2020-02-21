Apple изобрела iPhone с покрывающим все стороны экраном

В патентной документации описан смартфон, все шесть сторон которого будет покрывать стекло. И это было бы неинтересно, если бы инженеры не предложили сделать это стекло сенсорным или вовсе оснастить с его помощью аппарат дополнительными дисплеями. Тем не менее, именно фронтальная панель устройства будет отображать большую часть информации.

По бокам и на задней панели аппарата экраны могут отображать дополнительную информацию. В первом случае стекло ещё и может быть чувствительным к нажатиям, и тогда физические кнопки управления можно будет сделать сенсорными.

Для такого «всеобъемлющего» экрана могут быть созданы специальные обои, которые будут растягиваться по краям.