Apple изобрела кольцо, которое распознает ваши жесты пальцами

18:59, 11 апреля 2023
1 мин.
Apple изобрела кольцо, которое распознает ваши жесты пальцамиИ использует их для управления гарнитурой
Apple получила новый патент на умное кольцо. Оно может использоваться для управления действиями в гарнитуре смешанной реальности.
Фото: PatentlyApple
Кольцо может подключаться к XR-гарнитуре и передавать жесты и команды пользователя. С помощью кольца можно выполнять различные действия, такие как перемещение указателя, прокрутка, открытие файла или документа, просмотр меню, выбор опций и т.д. Также можно надевать сразу несколько колец и использовать их по аналогии с перчаткой для виртуальной реальности.
Пока неизвестно, когда Apple представит своё умное кольцо и сколько оно будет стоить.