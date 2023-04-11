Apple изобрела кольцо, которое распознает ваши жесты пальцами

Кольцо может подключаться к XR-гарнитуре и передавать жесты и команды пользователя. С помощью кольца можно выполнять различные действия, такие как перемещение указателя, прокрутка, открытие файла или документа, просмотр меню, выбор опций и т.д. Также можно надевать сразу несколько колец и использовать их по аналогии с перчаткой для виртуальной реальности.

Пока неизвестно, когда Apple представит своё умное кольцо и сколько оно будет стоить.