Наука и технологии
Сегодня 19:04
Apple изобрела накладки на пальцы для использования виртуальной клавиатуры
Со стороны это может выглядеть странно
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало серию любопытных патентов Apple. В них описаны накладки на пальцы для использования виртуальной клавиатуры.
Специальные устройства, надеваемые на пальцы, позволят сделать использование виртуальной клавиатуры похожим на набор текста на обычной клавиатуре с объёмными кнопками. Чтобы было понятно, какая виртуальная клавиатура имеется в виду, посмотрите на изображение ниже. По сути, это сенсорная плоская панель, которая может выполнять роль устройства ввода в самых разных формах. Можно водить по ней стилусом и рисовать, а можно и набирать текст, как на обычной клавиатуре.
patentlyapple
Датчики в такой панели и накладке могут отслеживать движения пальца с устройством. Как только они обнаружат, что палец приближается к поверхности панели, компоненты создадут отталкивающую силу, имитируя соприкосновение с реальной клавишей.
patentlyapple