Apple изобрела накладки на пальцы для использования виртуальной клавиатуры

Специальные устройства, надеваемые на пальцы, позволят сделать использование виртуальной клавиатуры похожим на набор текста на обычной клавиатуре с объёмными кнопками. Чтобы было понятно, какая виртуальная клавиатура имеется в виду, посмотрите на изображение ниже. По сути, это сенсорная плоская панель, которая может выполнять роль устройства ввода в самых разных формах. Можно водить по ней стилусом и рисовать, а можно и набирать текст, как на обычной клавиатуре.