Apple изобрела новые «умные» часы со сканером отпечатков пальцев

То есть для того, чтобы разблокировать устройство, нужно будет поместить палец на указанное место и легко повернуть колёсико. Это довольно необычная опция может сделать популярное носимое устройство безопаснее. Правда, как и всегда в случае с патентами, не до конца ясно, выпустит ли компания такие Apple Watch в продажу.

Напомним, возвращения Touch ID фанаты Apple ждут в грядущем iPhone под условным обозначением «9».