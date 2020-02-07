Наука и технологии
Сегодня 13:34
Apple изобрела новые «умные» часы со сканером отпечатков пальцев
Так безопаснее
Apple запатентовала «умные» часы со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Такие устройства станут безопаснее предыдущих.
Патент компании опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. Согласно соответствующей документации, в «умных» часах сканер отпечатков пальцев расположится в колёсике Digital Crown.
То есть для того, чтобы разблокировать устройство, нужно будет поместить палец на указанное место и легко повернуть колёсико. Это довольно необычная опция может сделать популярное носимое устройство безопаснее. Правда, как и всегда в случае с патентами, не до конца ясно, выпустит ли компания такие Apple Watch в продажу.
Напомним, возвращения Touch ID фанаты Apple ждут в грядущем iPhone под условным обозначением «9».