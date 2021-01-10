Apple изобрела новый способ продавать смартфоны и компьютеры через интернет

Сейчас пользователи могут пойти на сайт Apple, посмотреть там товар, прочитать информацию и нём и нажать кнопку «Купить». Им не нужно взаимодействовать с другим человеком при этом.

Apple хочет повысить уровень обслуживания клиентов в интернет-магазине. Ведь онлайн-шопинг не позволяет задавать вопросы и слушать предложения.

Методы, описанные в патенте Apple, обеспечивают связь с продавцом в режиме реального времени. Он может продемонстрировать продукты покупателю и ответить на его вопросы. Продавец также сможет предоставить пользователю просмотр товара в AR-режиме (в режиме дополненной реальности).