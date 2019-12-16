Apple изобрела очки с автоматической защитой стёкол при падении

В гарнитуре виртуальной реальности используются специальные маленькие дисплеи для отображения картинки. Очки также включают в себя линзы. Вся эта оптическая система достаточно уязвима для повреждений во время падений или ударов.

В патенте Apple описывается защищённый режим для таких устройств. Когда он активирован, работает электропривод, который может автоматически увеличивать расстояние между дисплеями и линзами. Но это лишь один вариант. Пространство между двумя системами может в защищённом режиме заполняться жидкостью или специальным материалом.

Стоит по традиции упомянуть, что устройство всего лишь описано в патенте, поэтому говорить о выходе продукта на рынок пока рано.