Наука и технологии
Сегодня 16:21
Apple изобрела очки с автоматической защитой стёкол при падении
«Умные» очки, конечно
Apple изобрела уникальные «умные» очки, которые могут переключать оптическую систему в защищённый режим, если датчики движения заметят падение устройства или готовящийся удар.
В гарнитуре виртуальной реальности используются специальные маленькие дисплеи для отображения картинки. Очки также включают в себя линзы. Вся эта оптическая система достаточно уязвима для повреждений во время падений или ударов.
В патенте Apple описывается защищённый режим для таких устройств. Когда он активирован, работает электропривод, который может автоматически увеличивать расстояние между дисплеями и линзами. Но это лишь один вариант. Пространство между двумя системами может в защищённом режиме заполняться жидкостью или специальным материалом.
Стоит по традиции упомянуть, что устройство всего лишь описано в патенте, поэтому говорить о выходе продукта на рынок пока рано.