Apple изобрела покрытие для смартфонов, улучшающее беспроводную зарядку

Патент с описанием покрытия опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. В нём рассказывается, что поверхность различных устройств может быть покрыта дополнительно материалом, благодаря которому на корпусе не будут оставаться отпечатки пальцев и пятна. Например, производители могут использовать олеофобное покрытие, отталкивающее жиры. Однако такое покрытие может сделать устройство скользким.

Разработанные Apple покрытия могут быть устойчивыми к воде, жиру, или к тому и другому. Однако самыми интересными стали покрытия, способны улучшить беспроводную зарядку.

В патенте описано, как один аппарат, покрытый особым материалом, может лучше сохранять контакт с зарядным беспроводным устройством. Это также может работать и при обратной зарядке.