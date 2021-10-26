Apple изобрела способ отправлять цифровые изображения напрямую на сетчатку глаза

Apple изобрела способ отправлять цифровые изображения напрямую на сетчатку глазаТак можно сделать более реалистичную и комфортную виртуальную реальность
В патенте описывается луч света, который генерируется проектором и отражается от изогнутого зеркала прямо перед глазом пользователям. Луч попадает на сетчатку через зрачок и формирует там изображение. Никакого посредника в виде экрана при таком подходе нет.
Данный метод позволит полностью избавиться от дисплеев в Apple Glass. Apple пишет, что такой подход позволяет лучше погрузиться в виртуальную или дополненную реальность.
Дело в том, что в обычных VR-очках изображение показывается на дисплее, а устройство пытается заставить ваши глаза сфокусироваться на изображении так, будто оно находится на расстоянии, однако мозг улавливает, что реальная картинка находится намного ближе к глазам. Если изображение проецируется непосредственно на сетчатку, такого несоответствия не возникает. Воспринимать такой контент комфортнее.
Судя по датам в патенте, Apple работала над идеей как минимум пять лет. Когда же будут представлены Apple Glass и какими они будут, пока неясно.