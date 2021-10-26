Apple изобрела способ отправлять цифровые изображения напрямую на сетчатку глаза

В патенте описывается луч света, который генерируется проектором и отражается от изогнутого зеркала прямо перед глазом пользователям. Луч попадает на сетчатку через зрачок и формирует там изображение. Никакого посредника в виде экрана при таком подходе нет.

Данный метод позволит полностью избавиться от дисплеев в Apple Glass. Apple пишет, что такой подход позволяет лучше погрузиться в виртуальную или дополненную реальность.