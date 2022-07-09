Apple изобрела способ предотвращать ДТП

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Apple изобрела способ предотвращать ДТПС помощью беспроводных наушников
Все считают, что в этом году должна представить новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro 2. Ходят слухи, что компания добавит в носимое устройство функции, связанные со здоровьем, в частности мониторинг сердечного ритма. Теперь в сети нашли один любопытный патент, который предполагает, что AirPods смогут помочь пользователям избегать несчастных случаев на дороге или на шумных строительных площадках.
В новом патенте Apple описывает контекстную аудиосистему, которая автоматически меняет громкость, чтобы пользователи могли слышать звуки вокруг них, такие как аварийные сирены и автомобильные гудки.
Кроме того, система сможет определять направление движения и скорость пользователя, используя данные GPS и другие датчики. Например, данные GPS могут говорить о том, что человек находится рядом с оживлённым перекрёстком. В этой ситуации AirPods снизят уровень громкости или, возможно, прервут воспроизведение.
Помимо прочего, система может воспроизводить звук будильника, чтобы предупредить людей о необходимости быть начеку.