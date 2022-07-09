Apple изобрела способ предотвращать ДТП

В новом патенте Apple описывает контекстную аудиосистему, которая автоматически меняет громкость, чтобы пользователи могли слышать звуки вокруг них, такие как аварийные сирены и автомобильные гудки.

Кроме того, система сможет определять направление движения и скорость пользователя, используя данные GPS и другие датчики. Например, данные GPS могут говорить о том, что человек находится рядом с оживлённым перекрёстком. В этой ситуации AirPods снизят уровень громкости или, возможно, прервут воспроизведение.