Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметов

11:58, 01 января 2023
1 мин.
Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметовЭто открывает новые возможности для рисования
В 2015 году впервые вышел стилус Apple Pencil для iPad Pro. Три года спустя появилось и второе поколение устройства. Теперь компания, похоже, патентует третье.
Фото: Unsplash
Apple недавно подала заявку на патент, в котором описан оптический датчик для Apple Pencil следующего поколения. Сенсор позволит стилусу копировать текстуру и цвет поверхности предмета. Это ему помогут делать датчик освещённости и излучатель света. Устройство также сможет по беспроводной сети отправлять эти данные на ноутбук, чтобы их можно было использовать с программой для рисования.
Yanko Design создал несколько рендеров, показывающих, мог бы выглядеть такой Apple Pencil.
Yanko Design
Конечно, это лишь патент, поэтому пока неясно, выйдет ли такой стилус на самом деле.