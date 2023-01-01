Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметов

Apple недавно подала заявку на патент, в котором описан оптический датчик для Apple Pencil следующего поколения. Сенсор позволит стилусу копировать текстуру и цвет поверхности предмета. Это ему помогут делать датчик освещённости и излучатель света. Устройство также сможет по беспроводной сети отправлять эти данные на ноутбук, чтобы их можно было использовать с программой для рисования.

Yanko Design создал несколько рендеров, показывающих, мог бы выглядеть такой Apple Pencil.