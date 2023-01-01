Наука и технологии
11:58, 01 января 2023
1 мин.

Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметов

Это открывает новые возможности для рисования

В 2015 году впервые вышел стилус Apple Pencil для iPad Pro. Три года спустя появилось и второе поколение устройства. Теперь компания, похоже, патентует третье.

Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметов

Фото: Unsplash

Apple недавно подала заявку на патент, в котором описан оптический датчик для Apple Pencil следующего поколения. Сенсор позволит стилусу копировать текстуру и цвет поверхности предмета. Это ему помогут делать датчик освещённости и излучатель света. Устройство также сможет по беспроводной сети отправлять эти данные на ноутбук, чтобы их можно было использовать с программой для рисования.

Yanko Design создал несколько рендеров, показывающих, мог бы выглядеть такой Apple Pencil.

Apple изобрела стилус, копирующий цвет и текстуру предметов

Yanko Design

Конечно, это лишь патент, поэтому пока неясно, выйдет ли такой стилус на самом деле.

Новости партнеров
Новости партнеров