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Apple изобрела защиту от ограблений магазинов после американских протестов против расизма
Во время акций люди «налутили» себе гаджетов Apple
Ещё в 2018 году Apple задумалась о системе защиты своих магазинов от ограблений. После летних протестов против расизма в США, во время которых произошли массовые ограбления фирменных магазинов компании, Apple переосмыслила старые наработки. Компания поделилась идеями в новой патентной заявке.
На днях Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало новый патентный документ от Apple с простым названием «Product-Display System» («Система отображения продукции»). Компания отметила, что в некоторых случаях продавец может захотеть ограничить способность покупателей забирать товары из демонстрационных зон.
Apple предлагает улучшить систему креплений устройств к держателям. Кроме того, демонстрационная зона может иметь датчики сигнализации, которая будет срабатывать при попытке несанкционированного доступа к аппаратам. При этом система не должна будет мешать покупателям просто рассматривать товар.
Для оформления использовано фото Newsweek