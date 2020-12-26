Apple изобрела защиту от ограблений магазинов после американских протестов против расизма

Apple предлагает улучшить систему креплений устройств к держателям. Кроме того, демонстрационная зона может иметь датчики сигнализации, которая будет срабатывать при попытке несанкционированного доступа к аппаратам. При этом система не должна будет мешать покупателям просто рассматривать товар.

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