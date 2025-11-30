Apple изучила технологию, которая позволит AirPods считывать сигналы мозга

Новая технология с кодовым названием PARS предназначена для анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ), то есть сигналов мозга. Её главное преимущество в том, что она учится самостоятельно, без необходимости трудоёмкой и дорогой ручной разметки данных специалистами. В тестах разработка Apple превзошла или соответствовала по точности современным методам анализа.

Но вот в чём весь цимес: в исследовании использовались данные, записанные с помощью датчиков, размещённых прямо в ушах. Это породило в СМИ предположения, что будущие модели AirPods могут получить подобные функции.

Основная сложность — обеспечить постоянный контакт с ушным каналом, который у всех разный. Решение, предложенное Apple — разместить множество маленьких датчиков и с помощью ИИ выбирать те из них, что обеспечивают наилучший сигнал.