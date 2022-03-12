Apple хотела засудить музыканта за его название «Ананас»

Franki Pineapple даже не имеет популярности — у него насчитывается всего 7 ежемесячных слушателей в Spotify. В документах, поданных Apple в суд, утверждается, что оба названия являются «названиями фруктов и, таким образом, производят одинаковое коммерческое впечатление».

Сам музыкант недоумевал от происходящего и резонно замечал, что Pineapple — это даже не яблоко. К счастью, музыканту удалось выиграть дело.

Недавно Apple подала в суд на украинского кинорежиссёра Василия Москаленко, который снял комедию «Человек-яблоко» (APPLE-MAN). Юристы американской компании-производителя смартфонов составили по этому делу 467-страничный документ с претензией.