Apple хотят заставить отказаться от фирменного разъёма для зарядки

Европейская комиссия занимается вопросом стандартизации методов зарядки в течение последних десяти лет. До сих пор она только поощряла производителей техники к унификации разъёмов, но теперь может приступить к законодательному решению проблемы.

Об этом попросили некоторые члены Европейского парламента. Европейская комиссия собирается провести голосование по вопросу на готовящемся заседании. Если законодатели придут к единогласному решению, Apple придётся начать выпускать iPhone с портом USB Type-C. Правда, представить это довольно трудно.

Стоит отметить, что Европейской комиссии уже удалось добиться сокращения количества разъёмов: в 2009 году их насчитывалось 30. Теперь же всего три.

Ранее Apple уже заявляла, что регулирование методов зарядки будет тормозить инновации. Такие решения, по мнению компании, вредны для окружающей среды и деструктивны для клиентов.