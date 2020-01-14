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Apple хотят заставить отказаться от фирменного разъёма для зарядки

За это выступают члены Европарламента
Европейская комиссия намерена рассмотреть вопрос унификации разъёмов для зарядки смартфонов. Возможно, будет применено законодательное решение. Это значит, что Apple, например, придётся отказаться от фирменного разъёма Lightning.

Европейская комиссия занимается вопросом стандартизации методов зарядки в течение последних десяти лет. До сих пор она только поощряла производителей техники к унификации разъёмов, но теперь может приступить к законодательному решению проблемы.

Об этом попросили некоторые члены Европейского парламента. Европейская комиссия собирается провести голосование по вопросу на готовящемся заседании. Если законодатели придут к единогласному решению, Apple придётся начать выпускать iPhone с портом USB Type-C. Правда, представить это довольно трудно.

Стоит отметить, что Европейской комиссии уже удалось добиться сокращения количества разъёмов: в 2009 году их насчитывалось 30. Теперь же всего три.

Ранее Apple уже заявляла, что регулирование методов зарядки будет тормозить инновации. Такие решения, по мнению компании, вредны для окружающей среды и деструктивны для клиентов.