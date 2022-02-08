Apple купила разработчика программы, создающей музыку под пульс пользователя

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Apple купила разработчика программы, создающей музыку под пульс пользователяВозможно, внедрит это в свои сервисы
Apple приобрела стартап AI Music, который разработал программу с алгоритмами машинного обучения для создания персонализированных саундтреков и адаптивной музыки.
Технология способна генерировать звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, например, музыка во время тренировки может меняться в зависимости от сердцебиения пользователя. То есть она подстраивается под интенсивность тренировки.
По данным Bloomberg, до приобретения компанией Apple в AI Music работало около двух десятков сотрудников.
Треки, которые способны подстраиваться под сердечный ритм, могут быть полезны для Apple Fitness+, например. Но пока неясно, как именно Apple будет использовать полученный актив.
Ранее ходили слухи, что Apple хочет купить производителя тренажёров Peloton.
Источник: Macrumors