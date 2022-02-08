Apple купила разработчика программы, создающей музыку под пульс пользователя

Технология способна генерировать звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, например, музыка во время тренировки может меняться в зависимости от сердцебиения пользователя. То есть она подстраивается под интенсивность тренировки.

По данным Bloomberg, до приобретения компанией Apple в AI Music работало около двух десятков сотрудников.

Треки, которые способны подстраиваться под сердечный ритм, могут быть полезны для Apple Fitness+, например. Но пока неясно, как именно Apple будет использовать полученный актив.

Ранее ходили слухи, что Apple хочет купить производителя тренажёров Peloton.