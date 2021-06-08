Apple купит у китайцев батареи для своего электромобиля

Переговоры между тремя компаниями уже начались, но конкретных соглашений пока не было достигнуто. Эта новость показывает, что Apple действительно двигается по пути выпуска собственного автомобиля, хоть ранее её переговоры с автопроизводителями, в том числе с Hyundai, и закончились неудачно.

Предполагается, что Apple согласится на литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые дешевле в производстве. Кроме того, по условиям партнёрства, китайские производители должны будут иметь заводы в США. Однако у CATL предприятия на американской территории нет, и, похоже, компания не спешит его строить. Чем закончатся переговоры, станет яснее позже.