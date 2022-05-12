Apple лишилась звания "самой дорогой компании"

По данным компании Refinitiv, Aramco сейчас стоит около 2,43 триллиона долларов, в то время как Apple - 2,37 триллиона долларов. Это хороший пример того, что рыночная капитализация часто колеблется: в начале этого года компания Apple преодолела отметку в 3 триллиона долларов, став первой, кто это сделал.

В этом году цены на нефть взлетели до рекордных отметок, особенно на фоне опасений по поводу перебоев с поставками из России. Это способствовало росту таких игроков, как Saudi Aramco, акции которой выросли на 27% в этом году. Между тем, акции Apple упали более чем на 17% с января.

Производитель iPhone в последнее время испытывает серьезные проблемы с цепочкой поставок, особенно в Китае, где несколько заводов его поставщиков были временно заблокированы.