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Наука и технологии
Опубликовано 28 апреля 2024, 10:09
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Apple меняет традиции: мероприятие «Let Loose» пройдет в Лондоне

Возможно, в стране официально появится Vision Pro
Предстоящее 7 мая мероприятие Apple «Let Loose» намекает на серьезные изменения в линейке iPad, но место его проведения тоже может удивить. Отступая от традиций, Apple проведет сопутствующее мероприятие в Лондоне наряду с виртуальной презентацией, транслируемой по всему миру.
Apple меняет традиции: мероприятие «Let Loose» пройдет в Лондоне
© Ferra

В своем репортаже об анонсе мероприятия Apple газета Independent включила такую ​​информацию: «Apple будет транслировать запуск в прямом эфире по всему миру, но он будет сопровождаться мероприятием в Лондоне, что может объяснить необычно ранний запуск. Компания практически провела презентацию у себя дома в Калифорнии, а проведение ее в Великобритании означает разрыв с традицией».

Ожидается, что на эксклюзивную встречу в магазине Apple Battersea приедут журналисты, блогеры со всего мира. Как и на прошлых мероприятиях, после виртуальной презентации участники смогут воочию увидеть новые продукты.

Выбор места может означать глобальный дебют Vision Pro (нынешний эксклюзив американского рынка), наряду с ожидаемыми презентациями новых iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard и Apple Pencil.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vision Pro
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#Apple
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#Лондон