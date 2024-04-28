Apple меняет традиции: мероприятие «Let Loose» пройдет в Лондоне

В своем репортаже об анонсе мероприятия Apple газета Independent включила такую ​​информацию: «Apple будет транслировать запуск в прямом эфире по всему миру, но он будет сопровождаться мероприятием в Лондоне, что может объяснить необычно ранний запуск. Компания практически провела презентацию у себя дома в Калифорнии, а проведение ее в Великобритании означает разрыв с традицией».

Ожидается, что на эксклюзивную встречу в магазине Apple Battersea приедут журналисты, блогеры со всего мира. Как и на прошлых мероприятиях, после виртуальной презентации участники смогут воочию увидеть новые продукты.

Выбор места может означать глобальный дебют Vision Pro (нынешний эксклюзив американского рынка), наряду с ожидаемыми презентациями новых iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard и Apple Pencil.