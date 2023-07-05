Apple, Microsoft и Samsung официально стали «привратниками платформ»: что это значит

Рыночная капитализация этих компаний превышает 75 миллиардов евро, они владеют популярными социальными платформами или приложениями со значительной пользовательской базой – это часть критериев, по которым и выбирались так называемые «привратники платформ».

Комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил, что представленные материалы будут рассмотрены, и конкретные платформенные сервисы будут назначены в качестве привратников к 6 сентября. После этого у назначенных компаний будет шесть месяцев на соблюдение правил DMA, которые включают меры по предотвращению ограничения пользователей одной экосистемой, ограничению в предустановленных приложениях на устройствах, устранению самопреференций и обеспечению совместимости приложений для обмена сообщениями.

Нарушения могут привести к штрафам в размере до 10 процентов от глобального оборота компании.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена