Наука и технологии
20:25, 26 марта 2023
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Apple может опозориться? Сотрудники компании сомневаются в запуске новой гарнитуры смешанной реальности

Внутри Apple разногласия

Как сообщает The New York Times, некоторые сотрудники Apple обеспокоены грядущей презентацией гарнитуры смешанной реальности. Многие считают, что продукт сырой.

Apple может опозориться? Сотрудники компании сомневаются в запуске новой гарнитуры смешанной реальности

Фото: Macrumors

По словам восьми нынешних и бывших сотрудников Apple, беседовавших с The New York Times, первоначальный энтузиазм по поводу устройства в компании перерос в скептицизм. Запуски других продуктов Apple ещё не сопровождались беспокойством такого уровня.

Многие сотрудники серьёзно обеспокоены ценой устройства в 3000 долларов, его полезностью и рисками рынка. Некоторые сотрудники Apple якобы покинули проект из-за сомнений в его потенциале, а другие были уволены из-за отсутствия прогресса в некоторых функциях устройства, включая поддержку Siri.

Ранее сообщалось, что на раннем запуске гарнитуры настаивает сам Тим Кук.

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