Apple может опозориться? Сотрудники компании сомневаются в запуске новой гарнитуры смешанной реальности

По словам восьми нынешних и бывших сотрудников Apple, беседовавших с The New York Times, первоначальный энтузиазм по поводу устройства в компании перерос в скептицизм. Запуски других продуктов Apple ещё не сопровождались беспокойством такого уровня.

Многие сотрудники серьёзно обеспокоены ценой устройства в 3000 долларов, его полезностью и рисками рынка. Некоторые сотрудники Apple якобы покинули проект из-за сомнений в его потенциале, а другие были уволены из-за отсутствия прогресса в некоторых функциях устройства, включая поддержку Siri.

Ранее сообщалось, что на раннем запуске гарнитуры настаивает сам Тим Кук.