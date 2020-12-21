Apple может оставить конкурентов без нужного количества передовых процессоров

TSMC — один из крупнейших производителей полупроводников в мире и один из из немногих, кто освоил 5-нм нормы — сейчас изготавливает для Apple процессоры Apple A14 Bionic и Apple M1. Следующий год у TSMC уже расписан — производственные мощности по 5-нм технологии полностью забронированы.

Журналисты считают, что в 2021 году может сложиться ситуация, когда другие клиенты TSMC просто не получат нужное количество продукции. Сообщается, что якобы в качестве альтернативы производитель будет предлагать чипы, изготовленные по 6-нм техпроцессу. Такой, как пишут источники, будет применяться в GPU Intel.

Стоит отметить, что помимо TSMC новой технологией владеет и Samsung. Хватит ли компании на всех, пока неясно.