Apple может поставить в зарядку телефона процессор от iPhone X для борьбы с перегревом

Об этом рассказал инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). По его сведениям, Apple планирует использовать процессор A11. Информатор утверждает, что разработчики компании уже получают прототипы устройства под названием C68. Специалисты должны разработать для него программное обеспечение, которое будет использовать чипсет A11 для динамического управления нагревом.

AirPower при этом не упоминался, однако Проссер опубликовал в своём Twitter нечто очень похожее на «коврик». Ранее инсайдер говорил, что проект AirPower «жив».