Apple может превратить iPhone в платёжные терминалы

Это стартап Mobeewave из Монреаля. Он разработал метод, который использует только чип NFC, чтобы позволить владельцам смартфонов принимать платежи с другого смартфона или карты.

Стоит отметить, что чипы NFC есть во всех моделях iPhone, начиная с iPhone 6. Если Apple внедрит технологии Mobeewave, то смартфоны компании можно будет использовать для проведения платежей без необходимости наличия терминала.

Сообщается, что Apple потратила $100 млн на сделку. Компания сохранила команду стартапа. The Verge напоминает, что в прошлом году с Mobeewave сотрудничала также компания Samsung. Она проводила со стартапом пилотный проект в Канаде.