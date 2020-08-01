Наука и технологии
Сегодня 18:48
Apple может превратить iPhone в платёжные терминалы
Покупает стартап для этого
Apple приобрела стартап, создавший технологию, которая может превратить iPhone в платёжные терминалы.
Это стартап Mobeewave из Монреаля. Он разработал метод, который использует только чип NFC, чтобы позволить владельцам смартфонов принимать платежи с другого смартфона или карты.
Стоит отметить, что чипы NFC есть во всех моделях iPhone, начиная с iPhone 6. Если Apple внедрит технологии Mobeewave, то смартфоны компании можно будет использовать для проведения платежей без необходимости наличия терминала.
Сообщается, что Apple потратила $100 млн на сделку. Компания сохранила команду стартапа. The Verge напоминает, что в прошлом году с Mobeewave сотрудничала также компания Samsung. Она проводила со стартапом пилотный проект в Канаде.