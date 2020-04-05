Apple может приобрести компанию, которая показывает мероприятия в виртуальной реальности

Как пишет издание 9to5Mac, Apple находится в процессе приобретения NextVR. Сообщается, что сумма сделки может составить примерно $100 млн. Что интересно, Apple могла создать фиктивную компанию, чтобы нанимать сотрудников NextVR.

NextVR уже в течение десяти лет занимается объединением виртуальной реальности со спортом и развлечениями. В настоящее время компания предоставляет VR-технологии для просмотра различных событий онлайн. Для этого используется гарнитура от PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft, Lenovo.

Кроме того, у NextVR есть запатентованная технология, которая улучшает видеотрансляции. В целом, у компании есть более 40 патентов. Возможно, именно это интересует Apple больше всего.