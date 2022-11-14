Apple может создать собственную метавселенную

16:46, 14 ноября 2022
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Apple может создать собственную метавселеннуюУже начала поиск соответствующих специалистов
Стало известно, что производитель айфонов Apple может работать над собственной метавселенной, то есть пространством виртуальной рельности.
Сейчас многие ждут, когда гигант из Купертино представит свою гарнитуру виртуальной реальности. Пока, однако, сроки запуска неизвестны. Хотя ранее слухи намекали на запуск гарнитуры где-то весной 2023 года.
Теперь появилась информация, что вместе с оборудованием Apple может представить целый «3D-мир смешанной реальности». В настоящее время компания находится в поиске специалистов для этого проекта.
Источник фото:Unsplash
Источник:Gizmochina
Автор:Ксения МурашеваТеги: