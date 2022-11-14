Apple может создать собственную метавселенную

Сейчас многие ждут, когда гигант из Купертино представит свою гарнитуру виртуальной реальности. Пока, однако, сроки запуска неизвестны. Хотя ранее слухи намекали на запуск гарнитуры где-то весной 2023 года.

Теперь появилась информация, что вместе с оборудованием Apple может представить целый «3D-мир смешанной реальности». В настоящее время компания находится в поиске специалистов для этого проекта.