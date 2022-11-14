Наука и технологии
16:46, 14 ноября 2022
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Apple может создать собственную метавселенную

Уже начала поиск соответствующих специалистов

Стало известно, что производитель айфонов Apple может работать над собственной метавселенной, то есть пространством виртуальной рельности.

Apple может создать собственную метавселенную

Сейчас многие ждут, когда гигант из Купертино представит свою гарнитуру виртуальной реальности. Пока, однако, сроки запуска неизвестны. Хотя ранее слухи намекали на запуск гарнитуры где-то весной 2023 года.

Теперь появилась информация, что вместе с оборудованием Apple может представить целый «3D-мир смешанной реальности». В настоящее время компания находится в поиске специалистов для этого проекта.

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