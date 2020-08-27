Наука и технологии
Сегодня 19:36
Apple может создать собственную поисковую систему для конкуренции с Google
Но пока официальных подтверждений нет
Сетевые источники пишут, что Apple работает над собственной поисковой системой для конкуренции с Google. Она могла бы быть поисковиком по умолчанию на iPhone.
Источники заявили, что неизвестно, использует ли функция Siri Suggestions («Предложения Siri») Google. Кроме того, похоже, что результаты поисковых запросов Spotlight Search возвращаются напрямую в систему, а не отправляются в сторонний поисковый сервис, например Google. Ещё один аргумент в пользу версии: недавно Apple активно набирала разработчиков, работающих с поисковыми системами.
Также компания недавно обновила страницу поддержки поискового робота Applebot, внеся туда дополнения, похожие на те, что Google предоставляет веб-мастерам и оптимизаторам поисковых систем.
Если Apple всё-таки создаст собственный поисковик, то лишится миллиардов долларов, которые Google платит компании.