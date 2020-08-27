Apple может создать собственную поисковую систему для конкуренции с Google

Источники заявили, что неизвестно, использует ли функция Siri Suggestions («Предложения Siri») Google. Кроме того, похоже, что результаты поисковых запросов Spotlight Search возвращаются напрямую в систему, а не отправляются в сторонний поисковый сервис, например Google. Ещё один аргумент в пользу версии: недавно Apple активно набирала разработчиков, работающих с поисковыми системами.

Также компания недавно обновила страницу поддержки поискового робота Applebot, внеся туда дополнения, похожие на те, что Google предоставляет веб-мастерам и оптимизаторам поисковых систем.

Если Apple всё-таки создаст собственный поисковик, то лишится миллиардов долларов, которые Google платит компании.