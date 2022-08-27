Apple может столкнуться с антимонопольной жалобой Минюста США из-за трекеров слежения AirTags

Хотя эти источники сообщили, что Минюст проявляет интерес к аппаратному обеспечению Apple, нет никаких гарантий, что ведомство действительно пойдет дальше подготовки.

Минюст начал расследование в отношении производителя iPhone в 2019 году. До сих пор ведомство в основном концентрировалось на жестком контроле Apple над своим магазином App Store и системой оплаты для разработчиков. Новый потенциальный иск, как сообщается, может пойти дальше и сосредоточиться на многолетних публичных жалобах производителя устройств слежения Tile на Apple AirTags.

AirTags используют сверхширокополосную технологию и сеть Find My Apple для определения местоположения устройств, зачастую гораздо точнее, чем ранние модели трекеров Tile с поддержкой Bluetooth. В своих показаниях в Конгрессе компания Tile утверждала, что Apple намеренно поставила в невыгодное положение Tile на устройствах iOS, закрыв свою сеть Find My.

В конце концов, в прошлом году технологический гигант открыл свою сеть Find My для сторонних устройств для отслеживания местоположения, хотя и с жесткими условиями и ограничениями.