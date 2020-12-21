Наука и технологии
Сегодня 17:12
Apple может выпустить собственный электромобиль
Уже в 2021 году
Сетевые источники сообщили, что уже в третьем квартале 2021 года Apple может выпустить собственный электромобиль. Это якобы на два года раньше запланированного срока.
Об этом пишут тайваньские СМИ. Сообщается, что партнёры Apple — производители и поставщики — готовятся нарастить производство компонентов для Apple Car во втором квартале 2021 года. Сама Apple уже, как утверждается, начала тестирование десятков прототипов электромобиля на дорогах Калифорнии.
Слухи о том, что компания выпустит собственный электрокар, появились уже давно. В 2017 году Apple получила разрешение от Департамента автотранспорта Калифорнии на испытания автомобилей с автопилотом.
Если сегодняшний слух правдив, то нам стоить ждать презентацию Apple Car в сентябре 2021 года — возможно, с новыми iPhone 13. Не исключено, впрочем, что на этом мероприятии компания лишь анонсирует электрокар, но не назовёт сроки его выпуска.