Apple может выпустить улучшенную колонку HomePod с ЖК-экраном сверху

Apple может выпустить улучшенную колонку HomePod с ЖК-экраном сверхуПока официальной информации об этом не поступало
Появились фотографии интригующего прототипа Apple HomePod, на которых видно, что на верхней панели умной колонки расположен ЖК-дисплей. На снимках, которыми поделился известный коллекционер прототипов по имени Kosutami, изображен прототип HomePod с полностью функциональным ЖК-экраном. Пока неизвестно, будет ли Apple выпускать этот продукт.
9to5Mac проверил подлинность изображений, а потом узнал, что Apple переписывает некоторые свои приложения для работы с различными форматами дисплеев, что указывает на то, что HomePod с дисплеем - это готовящийся продукт. Apple Music и Apple Podcasts - одни из первых приложений, которые будут переписаны для совместимости с новым форматом дисплея.
Вероятно, при воспроизведении музыки или подкастов на дисплее HomePod будет отображаться размытая анимация, основанная на цветах обложки альбома. На нем также могут отображаться уведомления.
Официально компания Apple не объявляла о планах выпуска устройства.