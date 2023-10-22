Apple может выпустить улучшенную колонку HomePod с ЖК-экраном сверху

9to5Mac проверил подлинность изображений, а потом узнал, что Apple переписывает некоторые свои приложения для работы с различными форматами дисплеев, что указывает на то, что HomePod с дисплеем - это готовящийся продукт. Apple Music и Apple Podcasts - одни из первых приложений, которые будут переписаны для совместимости с новым форматом дисплея.

Вероятно, при воспроизведении музыки или подкастов на дисплее HomePod будет отображаться размытая анимация, основанная на цветах обложки альбома. На нем также могут отображаться уведомления.

Официально компания Apple не объявляла о планах выпуска устройства.