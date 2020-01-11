Apple начала бесплатно заменять чехлы для iPhone

Программа затрагивает смартфоны 2018 года — iPhone XS, XS Max и XR. Проблемы со Smart Battery Case у них могут быть двух видов: либо батарея в самом чехле не заряжается, либо чехол не заряжает iPhone. Заменены бесплатно могут быть устройства, выпущенные в период с января по октябрь 2019 года и подходящие по критериям программы.

Пользователи могут обращаться в авторизованные сервис-центры Apple, в поддержку компании или оставить заявку через Apple Store.

Напомним, в России такие чехлы со встроенными аккумуляторами стоят около 11 тысяч рублей.