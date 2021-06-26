Apple начала бороться с утечками о своих будущих продуктах

Информатор под ником Kang опубликовал в китайской соцсети Weibo уведомление, которое получил от Apple. Этот инсайдер, например, перед запуском iPhone 12 слил информацию обо всех четырёх моделях, указав их цены, цвета и даты выпуска.

В письме Kang от юридической фирмы говорится, что его действия могут принести вред Apple и потребителям продукции компании. Сам инсайдер утверждает, что никогда не подписывал с Apple никаких соглашений и не извлекал выгоду из публикации информации.

Получил ли кто-то ещё из инсайдеров такое письмо, пока неясно.