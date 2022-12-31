Apple начала добиваться расположения Японии из-за антимонопольного давления на Западе

Apple начала добиваться расположения Японии из-за антимонопольного давления на ЗападеКук напомнил о больших инвестициях в страну
Стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук попросил премьер-министра Японии рассмотреть вопрос о защите пользователей при регулировании распространения приложений для смартфонов. Отмечается, что прямо сейчас технический гигант сталкивается с растущим антимонопольным давлением на Западе.
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В частности Apple критикуют за то, что компания требует, чтобы все приложения устанавливались на айфоны только через официальный магазин. Журналисты считают, что первый за три года визит Кука в Японию был совершён, чтобы предотвратить подобную риторику там. СМИ пишут, что глава Apple сказал премьер-министру не уменьшать конфиденциальность и безопасность пользователей, если Япония примет новые правила, касающиеся приложений.
Кук также напомнил властям Японии, что компания инвестировала 100 млн долларов в японскую цепочку поставок за последние пять лет.