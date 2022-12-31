Apple начала добиваться расположения Японии из-за антимонопольного давления на Западе

В частности Apple критикуют за то, что компания требует, чтобы все приложения устанавливались на айфоны только через официальный магазин. Журналисты считают, что первый за три года визит Кука в Японию был совершён, чтобы предотвратить подобную риторику там. СМИ пишут, что глава Apple сказал премьер-министру не уменьшать конфиденциальность и безопасность пользователей, если Япония примет новые правила, касающиеся приложений.

Кук также напомнил властям Японии, что компания инвестировала 100 млн долларов в японскую цепочку поставок за последние пять лет.