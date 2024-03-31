Apple начала обучать французов пользоваться своим VR-шлемом

Эта новость согласуется с предыдущей практикой обучения в США. Там обучение сотрудников розничной сети использованию Vision Pro началось в декабре 2023 года, примерно за две недели до официального запуска. Учитывая, что обучение во Франции запланировано на лето (обычно оно начинается в середине июня), июльский запуск Vision Pro во Франции (и, возможно, в других европейских странах) кажется вероятным.

Это совпадает с прогнозом аналитика Минг-Чи Куо о более широком распространении Vision Pro вместе с бета-версией visionOS 2, операционной системы Apple для гарнитуры.

Объявления о вакансиях на сайте Apple также намекают на Австралию и Японию, которые могут присоединиться к «семье» стран, где доступен официально Vision Pro. На данный момент единственным подтвержденным «членом семьи» является Китай, который, по словам Тима Кука, генерального директора Apple, станет таковым в конце этого года.

Стартовая цена Vision Pro в США составляет 3499 долларов, просто напоминаем.