Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска

Минюст обвиняет Apple в ограничении конкуренции на рынке смартфонов. Среди претензий ведомства были ограничения для «суперприложений», сторонних платежных сервисов, облачных игровых платформ, мессенджеров и устройств других производителей.

Ранее Apple уже внесла ряд изменений: добавила поддержку мини-приложений для разработчиков, открыла Messages для системы RCS и разрешила работу облачных игровых сервисов. Компания также получила доступ к данным государственных ведомств для защиты своей позиции в суде.