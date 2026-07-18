Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2026, 10:51
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Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска

Переговоры идут без гарантии сделки
Apple и Министерство юстиции США начали предварительные переговоры о возможном урегулировании антимонопольного дела, открытого в 2024 году. Стороны обмениваются проектами документов, однако соглашение пока не гарантировано.
Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска

© Ferra.ru

Минюст обвиняет Apple в ограничении конкуренции на рынке смартфонов. Среди претензий ведомства были ограничения для «суперприложений», сторонних платежных сервисов, облачных игровых платформ, мессенджеров и устройств других производителей.

Ранее Apple уже внесла ряд изменений: добавила поддержку мини-приложений для разработчиков, открыла Messages для системы RCS и разрешила работу облачных игровых сервисов. Компания также получила доступ к данным государственных ведомств для защиты своей позиции в суде.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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