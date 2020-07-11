Apple начала подготовку к выпуску новых «умных» очков

В отчёте инсайдеров отмечается, что речь идёт о линзах для «AR-устройств» Apple (AR — дополненная реальность). Поэтому они могут быть предназначены как для шлема, запуск которого ожидается в 2022 году, так и для очков (2023 год).

Источники сообщили, что Apple работает над полупрозрачными линзами вместе со своим партнёром Foxconn с 2018 года. Отмечается, что это происходит на заводе в Чэнду в юго-западной части Китая, где также производят iPad. Судя по тому, что линзы прошли стадию прототипирования, Apple довольна их конструкцией. Теперь линзы проходят стадию инженерного проверочного теста (Engineering Validation Test, EVT). Во время этого Apple обычно производит тысячи единиц продукции. Источники говорят, что линзам осталось один-два года до массового производства.