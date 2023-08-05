Apple начала продавать восстановленные AirPods 3, но со скидкой

Но что именно представляют собой «восстановленные» продукты? Сертифицированные восстановленные продукты Apple - это бывшие в употреблении устройства Apple, которые проходят тщательный процесс восстановления, прежде чем снова попасть на полки магазинов. Они поставляются в специальной коробке с оригинальными аксессуарами и годовой ограниченной гарантией, как и новые устройства.

Попадут ли в Россию эти восстановленные наушники? Только в случае параллельного импорта, так что об официальное гарантии Apple можно будет забыть.