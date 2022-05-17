Apple начала тестировать экраны на электронных чернилах для будущих устройств

Внедрение технологии электронных чернил может произойти через несколько лет, и Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что Apple тестирует её для складных iPhone и iPad. Вероятно, у компании есть различные прототипы, один из которых включает в себя дополнительный дисплей. Куо говорит, что технология электронных чернил может использоваться как раз для внешней панели, а вот основной экран будет применять что-то получше.

Причина, по которой вторичная панель будет использовать технологию электронных чернил, связана с её энергосберегающими свойствами. На внешнем дисплее могут отображаться важные уведомления, часы и др. При этом не будет страдать время автономной работы.