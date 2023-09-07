Apple начала тратить больше миллиона долларов в день на разработку чат-бота с ИИ

Эта работа ведется в соответствии с решением Apple о создании группы по разработке разговорного ИИ и LLM. Интересно, что эта предусмотрительность стала более важной с появлением таких языковых моделей, как ChatGPT, которые изменили индустрию программного обеспечения.

Несмотря на первоначальные сомнения в отношении ИИ чат-ботов, готовность Apple к буму языковых моделей отражает изменения, внесенные Джоном Джаннандреа, руководителем отдела ИИ в Apple, в исследовательскую культуру компании, хотя и полный объем планов Apple в области ИИ остается неизвестным.