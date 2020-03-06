Apple начала запрещать приложения с информацией о коронавирусе

О новой политике компании журналистам рассказали четыре независимых разработчика. Они пытались выпустить свои приложения в App Store, однако Apple отказала им. Компания сообщила, что приложения с медицинской информацией могут издаваться только общепризнанными учреждениями: государственными или медицинскими.

Также журналисты отметили, что по запросам «coronavirus» и «COVID-19» в App Store отображаются приложения, не связанные с темой. Например, игры, новостные приложения и коллекции обоев. А большая часть тех программ, которые всё-таки релевантны запросу, опубликованы правительственными организациями и издателями медицинских справочников. В русскоязычном App Store по запросу «коронавирус» можно найти две игры и благотворительное приложение.